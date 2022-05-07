İki asker şehit olmuştu! Bir acı daha!

Son dakika: Adana'da iki asker şehit olmuştu! Bir acı daha! Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar da şehit düştü

DHA

Adana'da, 9 Nisan günü saat 15.30 sıralarında, Kozan ilçesi Kozan-Adana kara yolu Mansurlu kavşağında, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 01 JAA 081 plakalı minibüs ile Mustafa Çakır yönetimindeki 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

İKİ ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

DHA'da yer alan habere göre kazada, göreve gidilen minibüsteki Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan (28) ile Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin (27) şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

AĞIR YARALI OLARAK TEDAVİYE ALINDI

Yaralı askerlerden sağlık durumu ağır olan Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar (27), Kozan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa Çakır ise tutuklandı.

29 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve evli olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar da 29 gün sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

CENAZESİ YOZGAT'A GÖNDERİLECEK

Şehit Muharrem Efendi Dündar'ın cenazesi, bugün Adana'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesine gönderilecek.