5 ilde ihale ve sahtecilik operasyonu

DHA

İstanbul merkezli 5 ilde, "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" iddiasıyla aralarında Avcılar Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 27 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; örgütlü olarak "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de yapılan eşzamanlı operasyonda çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Operasyon kapsamında aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak’ın da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.