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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama | Son dakika haberleri

        19 ilde zehir operasyonu! 49 gözaltı var!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde uyuşturucuya karşı düzenlenen "Narkoçelik-42" operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını, 22'sinin tutuklandığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 08:43 Güncelleme: 05.10.2024 - 09:21
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        19 ilde zehir operasyonu! 49 gözaltı var!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, 19 ilde uyuşturucu madde ve imalatçılarına yönelik jandarma ekipleri tarafınca “Narkoçelik-42” operasyonları düzenlendi.

        Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Van, Samsun, Erzurum, Manisa, Artvin, Ardahan, Antalya, Balıkesir, Siirt, Tekirdağ, Karaman, Gaziantep, Edirne, Aksaray, Kahramanmaraş ve Hakkari’de düzenlenen operasyonlar sonucu 49 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden 22’si tutuklanırken 3’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 24 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor. Ayrıca operasyonlar sonucu, 1 ton 971 kilogram uyuşturucu madde, 4 milyon 389 bin adet kök kenevir ve kök skunk ve 267 bin 593 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Bakan Yerlikaya, 4 Haziran 2023-30 Eylül 2024 tarihleri arasında olan bu kabine döneminde 62 bin 132 operasyon düzenlendiğini bildirdi. Düzenlenen bu operasyonlar sonucu 42 bin 908 şüpheli tutuklandı. 18 bin 718’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu operasyonlarda ayrıca; 163,7 ton uyuşturucu madde, 79,5 milyon uyuşturucu hap, 261,4 milyon kök kenevir ele geçirildi.

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