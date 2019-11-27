İbrahim Kalın'dan NATO mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman Deutsche Welle kanalında yayınlanan Conflict Zone programında Gazeteci Tim Sebastian'ın sorularını yanıtladı.

NATO'ya ilişkin açıklamalarda bulunan Kalın, "Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci orduya sahip olan güçlü bir üyesi ve AB'ye tam üye olarak katılmak istiyor. Ancak müttefikler Türkiye'nin endişelerini ciddiye almalı ve üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışılmalı" ifadelerini kullandı.