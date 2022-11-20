Husumetlilerin silahlı kavgasında 3 çocuk yaralandı!

DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli 2 aile arasında tartışma çıktı.

Gaziantep'te husumetli olan 2 aile kavga ederken, bu sırada sokakta oynayan 3 çocuk, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, sokakta oynayan S.Ç. (5), S.A.(9) ve Z.A.'ya (10) isabet etti.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralı 3 çocuk, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuklardan S.Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.