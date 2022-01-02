Hırsızlık yaptığı evi yaktı! Serbest kaldı

DHA

Olay yılbaşı gecesi meydana geldi. İddiaya göre Feyyaz O., eve girip hırsızlık yaptıktan sonra çıkarken evin bir bölümünü ateşe verdi.

DHA'nın haberine göre, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını çevreye yayılmadan söndürdü.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Polis, evi yakan hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatırken, Feyyaz O., 1 gün sonra aynı eve tekrar girerek bu kez cep telefonunu çaldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi. Adres tespitinin ardından Feyyaz O., dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Feyyaz O, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Feyyaz O.'nun önceden de hırsızlık suçundan kaydının olduğu, 2 hafta önce ise bir minibüsün tekerleklerini kestiği iddia edildi.

Öte yandan çevredeki güvenlik kameralarında Feyyaz O´nun eve giriş ve çıkış görüntüleri de yer aldı.