Artvin'de heyelan kâbusu! Peş peşe yaşandı

"BU BİR ALARM VE İKAZ"

Deprem sarsıntılarının yanı sıra mevsim şartlarının da etkisiyle heyelanlı bölgelerde kayma oluşabileceğini belirten Prof. Dr. Bektaş, "Depremlerin bölgede kitle hareketleri tetikleyebileceği veya yağışla birlikte artırabileceği, heyelanların daha kolay oluşması mümkündür. Doğu Karadeniz dağlarında kuzeyden güneye geçit veren kara yollarımız dağların zirvelerinde oldukça dik yamaçlarda zaten kaya düşmesi ve heyelan tehdidi altındaydı. Bugün Karayolları, blok düşmesi heyelanlı olan bölgeleri kontrol edip yeniden önlemler alınabilir. Biraz daha dikkatli davranmamız lazım. Kara yollarının güvenliğini sağlamak Karayolları'nın görevidir ama bu bir alarm veya ikazdır. Hem yağışlı mevsimin gelmesi hem bu tür sarsıntılar daha ciddi veya titiz bir çalışmayı öngörüyor. Zaman zaman bloklar yola düşüyor veya insanların canını dahi tehdit edebiliyor. Sarp yollardaki kara yolları ve nüfusun yoğun olduğu yerlerde daha dikkatli olmamız gerekir" dedi.