Artvin'de heyelan kâbusu! Peş peşe yaşandı

"KARADENİZ'İN KUZEYE BAKAN YAMAÇLARI FAYLI"
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi, jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Türkiye'yi derinden sarsan deprem dalgalarının Karadeniz sahilinde hissedildiğini söyledi. Deprem dalgalarının geçtiği bölgedeki faylarda olduğu gibi bölgede heyelan ve kaya düşmelerini de tetikleyebileceğini kaydeden Prof. Dr. Bektaş, "Depremin ikincil özelliği heyelanları tetiklemesi ve kayaların düşmesidir. Doğu Karadeniz sahilinin kuzeye bakan yamaçları son derece faylı, kırıklı, heyelanlıdır ve kaya düşmeleri son derece yaygındır. Bunlar özellikle kara yolu üzerinde yaşanıyor ve büyük problem oluşturuyor" dedi.