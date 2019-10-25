Hakkari, maden yatakları yönünden zengin bir yapıya sahip bir şehir olarak öne çıkıyor. Hakkari’de, özel şirket eliyle çinko ve kurşun üretimi yapılıyor. Türkiye'de halen 900 bin ton çinko üretiliyor. Bunun 100 bin tonu Hakkari’den çıkartılıyor.

Hakkari’nin, çok zengin yatakları, potansiyel yatırımcıların ilgisinin bu bölgede yoğunlaşmasına yol açıyor. Doğudan batıya, pek çok ülkeden yatırımcı Hakkari’de yatırım yapmak için temaslarda bulunuyor; görüşmeler yapıyor. Devletin ilgili birimleriyle de bu yöndeki düşüncelerini ve projelerini paylaşıyorlar.

İRANLI ŞİRKETLER

Önce İran’dan başlayalım. İranlı bazı şirketler, bir süre önce çinko arama ve üretimi için nabız yokladı. Ankara’da görüşmeler yaptı. İranlı şirketlerin, bu görüşmelerde ortaklık ya da stratejik işbirliği zemini aradıkları belirtiliyor.

BATILI ŞİRKETLER DE VAR

Batılı bazı şirketler de Hakkari’deki yataklarla ilgilendikleri ifade ediliyor. Avrupa ve Amerika kıtasından bazı büyük yatırımcıların, bölgede çinko üretimiyle çok yakından ilgilendikleri belirtiliyor. Batılı yatırımcıların da bu konuda resmi bazı görüşmeler yaptıkları biliniyor.

“MADENLER İHRAÇ EDİLİYOR; İZABE TESİSİ YAPILMALI”

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, bir süre önce Hakkari’deki madencilik faaliyetleriyle ilgili bir açıklamasında şunları dile getirmişti:

“Buradan çıkarılan madenler İran'a ihraç ediliyor. İran'da işlendikten sonra ülkemize satılıyor. Burada çıkarılan ham maddeyi ucuza satıyoruz. Hem ülkemize artı değer ve maddi kazanç sağlaması açısından hem de Hakkari'nin ekonomisine katkı sağlaması ve işsizliği azaltması açısından burada çıkan madenler için Türkiye'de bulunmayan izabe tesisi yapılması gerekiyor. Bu anlamda gerek özel sektör gerekse de kamu kurumlarıyla görüşmeler yapıyoruz. Bu alanda çeşitli üniversitelerden hocalarımız alanda araştırmalar yapıyor.”