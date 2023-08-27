Meteoroloji duyurdu! 3 bölgede şiddetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgesinde şiddetli rüzgar bekleniyor. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde olacağı belirtiliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı ön görülüyor. İç Ege, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Yapılan açıklamaya göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
ŞİDDETLİ RÜZGARA DİKKAT
Rüzgarın ise Marmara ile Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu nedenle de meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.
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