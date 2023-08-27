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        Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU| Son dakika: Meteoroloji'den dikkat çeken tahmin! Hem yüksek sıcaklık hem de fırtına etkili olacak

        Meteoroloji duyurdu! 3 bölgede şiddetli rüzgar bekleniyor

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgesinde şiddetli rüzgar bekleniyor. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde olacağı belirtiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 09:26 Güncelleme: 27.08.2023 - 09:29
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        Hem yüksek sıcaklık hem de fırtına etkili olacak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı ön görülüyor. İç Ege, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Yapılan açıklamaya göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 34°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 33°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Güneşli 27°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 29°

        Adana

        Kısmen Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Güneşli 31°

        ŞİDDETLİ RÜZGARA DİKKAT

        Rüzgarın ise Marmara ile Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu nedenle de meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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