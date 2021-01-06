Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 5 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Tutuksuz sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu. Adliye içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla duruşmaya müştekiler ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç dışında izleyici alınmadı. Yoklama alınmasıyla başlayan duruşmada, kimlik tespitinin yapılması bekleniyor.

DURUŞMA ÖNCESİ ADLİYE ÖNÜNDE 'HENDEK İÇİN ADALET' YÜRÜYÜŞÜ

Bu arada, duruşma öncesinde fabrikada işçi olarak çalışan kadınlar ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ellerinde "Hendek İçin Adalet" yazılı pankartla Adalet Sarayı çevresinde kolluk kuvvetleri eşliğinde yürüyüş yaptı. Adalet Sarayı önünde toplanan gruptakilerden işçiler, patlamada yaşadıklarını anlatarak, süreçten beklentilerini dile getirdi. Duruşma salonuna girmek isteyen fabrika çalışanları ve patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerine, yetkililer tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında içeriye belirli sayılarla alınacakları belirtildi.

50 KİLOMETRE MESAFEDE BİRÇOK YERDEN DUYULMUŞTU

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

İMHA SIRASINDA 3 ASKER DE ŞEHİT OLMUŞTU

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkiine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuş, 8 jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralanmıştı.

2 YIL 8'ER AYDAN 22 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İlk patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Mahkemece kabul edilen iddianamede, 5'i tutuklu 7 kişinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.