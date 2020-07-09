Son dakika haberler! Sakarya'da bir patlama daha meydana geldi

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamalarda 7 kişi ölmüş, 100'ün üzerinde kişi de yaralanmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre ise, fabrikada bulunan fakat patlamayan malzemeleri taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. Patlamada 1'si sivil 5'i jandarma toplam 6 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı'nın Taşkısığı mevkisinde meydana geldi. Hendek'te, 3 Temmuz Cuma günü fabrikadaki patlamada patlamayan havai fişekler ile diğer patlayıcılar, imha edilmek üzere belediyeye ait kamyonla taş ocağına getirildi. Alanda patlayıcılar boşaltılmak istenirken, kamyonda patlama oldu. Patlama sesi, kentin birçok noktasından duyulurken, siyah dumanlar, gökyüzüne yükseldi. Çok sayıda yaralananın olduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere götürülüyor.

SAKARYA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce Habertürk TV'de yaptığı açıklamada, havai fişek fabrikasındaki patlamadan kalan 'patlamamış malzemeler'in taşınma anında bir patlama meydana geldiğini belirtti. Patlamada 2 şehit olduğunu ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü öne sürdü.

"İMHA İÇİN GETİRİLDİĞİ BÖLGEDE MEYDANA GELDİ"

Taşkısığı Mahallesi Muhtarı Muharrem Bektaş ise Habertürk TV'de teyit edilmemiş bilgilere göre yaptığı açıklamada "Patlama olduktan sonra olay yerine gittiğimde büyük bir kamyonun arkasında yaralılar olduğunu gördüm. Araç paramparça olmuş. Yaralılar arasında askerler de vardı. Jandarma patlamayan patlayıcıları kontrollü olarak patlatmak için imha yerine getirdiğinde olay meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans geldi." dedi.



