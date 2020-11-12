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Son dakika haberler... Havai fişek fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı!

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kentin Hendek ilçesinde 3 Temmuz günü meydana gelen patlamanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi ise yaralanmıştı

12.11.2020 - 13:28 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sakarya Hendek patlama görüntülerine yenisi eklendi | VİDEO
Havai fişek faciasının yeni görüntüleri çıktı!
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DHA

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz günü meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi ise yaralanmıştı.

DHA'nın haberine göre, patlamanın meydana geldiği fabrikanın güvenlik kameraları kayıtları mahkeme dosyasına girdi. Görüntülerde patlama sonrasında yaşanan büyük panik ve tavandan kopan parçaların işçilerin üstüne düştüğü görülüyor.

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın mahkeme safhası 6-7-8 Ocak 2021 tarihinde başlayacak.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada tutuklu sanıklar ile fabrika çalışanlarından oluşan yüzden fazla kişi dinlenecek.

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15 sıralarında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların, 9 Temmuz'da 11.35 sıralarında kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada 3 asker şehit olmuş, 8 jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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