Dünya genelindeki havaalanı otoritelerinin çatı örgütü Uluslararası Havalimanları Konseyi, Ekim ayının ilk günlerinde havacılık sektörüne ilişkin kısa ve orta vadeli tahminlerini içeren bir çalışma yaptı. Çalışmada, Türkiye’nin de içinde yer aldığı Avrupa havalimanları yolcu trafiğine ilişkin tahminler aşağı yönlü revize edildi.
DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Söz konusu bölgede yolcu sayısı, 2020’nin üçüncü çeyreğinde geçen yılın eş dönemine göre yüzde 73 düştü. Bu yılın son çeyreğinde de durum değişmeyecek. Yolcu trafiğinde, 2019 son çeyreğine göre yüzde 72’lik bir kayıp öngörülüyor.
2021 yılında yolcu sayısının aylar bazında küçük küçük artışlar gösterse de 2019 yılını yakalaması beklenmiyor. En “iyimser” tahminler bile 2019 yılına göre küçülmeyi, negatifi gösteriyor.
MİLYARLARCA EURO KAYIP
Çalışmada, 2020 yılının ilk yarısı ve yılın tamamına ilişkin gelir ve yolcu kayıpları üzerinde de duruldu. Sektör, milyonlarca yolcu ve onlarca milyar euro gelir kayıpları yaşayacak. Çalışmaya göre sektörün, bu yılın tamamı için gelirleri, geçen yıla göre yüzde 64 düşecek. Gelir ve yolcuda, “dip” seviyeler görülecek. Sektör, milyarlarca euro düzeyinde kayıplarla karşı karşıya kalacak. Bunun, sektörde taşları yerinde oynatabileceği belirtiliyor.
2019 TRAFİK HACMİ ANCAK 2025’TE
Sektör”, salgın öncesi” olarak anılan 2019 yılı yolcu ve gelir düzeyini ya da hacmini, ne zaman yakalayacak? Havalimanı trafik tahmincileri, Avrupa havalimanı ağının 2019 yılı ile aynı düzeyde yolcu trafiğini toparlayacağı öngörülen yılda, 0'dan (düşük güven) 5'e (yüksek güven) kadar olan tahminler doğrultusunda bir anket yaptı. Tahminlere göre 2019 seviyelerine dönüş 2024’ü hatta 2025'i bulabilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!