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Havacılık sektörü 2019 düzeyini 2025'te yakalayabilecek

Koronavirüs salgını, küresel düzeyde havacılık sektörünü adeta yere vurdu. Dünya genelindeki havaalanı otoritelerinin bir araya getiren Uluslararası Havalimanları Konseyi, (Airports Council International-ICA),2020 son çeyreği ile 2021 yılı için trafik tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Sektör, milyonlarca yolcu ve onlarca milyar euro gelir kayıpları yaşamaya devam edecek; gelecek 4-5 yılı sarsıntıyla geçirecek. Havacılık sektörünün, “salgın öncesi” olarak anılan 2019 yılı düzeylerini (yolcu ve gelir hacmi) ancak 2024 ya da 2025’te yakalayabileceği tahmininde bulunuldu.

10.10.2020 - 11:26 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA! Havacılıkta büyük şok - Haberler

Dünya genelindeki havaalanı otoritelerinin çatı örgütü Uluslararası Havalimanları Konseyi, Ekim ayının ilk günlerinde havacılık sektörüne ilişkin kısa ve orta vadeli tahminlerini içeren bir çalışma yaptı. Çalışmada, Türkiye’nin de içinde yer aldığı Avrupa havalimanları yolcu trafiğine ilişkin tahminler aşağı yönlü revize edildi.

DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Söz konusu bölgede yolcu sayısı, 2020’nin üçüncü çeyreğinde geçen yılın eş dönemine göre yüzde 73 düştü. Bu yılın son çeyreğinde de durum değişmeyecek. Yolcu trafiğinde, 2019 son çeyreğine göre yüzde 72’lik bir kayıp öngörülüyor.
2021 yılında yolcu sayısının aylar bazında küçük küçük artışlar gösterse de 2019 yılını yakalaması beklenmiyor. En “iyimser” tahminler bile 2019 yılına göre küçülmeyi, negatifi gösteriyor.

MİLYARLARCA EURO KAYIP

Çalışmada, 2020 yılının ilk yarısı ve yılın tamamına ilişkin gelir ve yolcu kayıpları üzerinde de duruldu. Sektör, milyonlarca yolcu ve onlarca milyar euro gelir kayıpları yaşayacak. Çalışmaya göre sektörün, bu yılın tamamı için gelirleri, geçen yıla göre yüzde 64 düşecek. Gelir ve yolcuda, “dip” seviyeler görülecek. Sektör, milyarlarca euro düzeyinde kayıplarla karşı karşıya kalacak. Bunun, sektörde taşları yerinde oynatabileceği belirtiliyor.

2019 TRAFİK HACMİ ANCAK 2025’TE

Sektör”, salgın öncesi” olarak anılan 2019 yılı yolcu ve gelir düzeyini ya da hacmini, ne zaman yakalayacak? Havalimanı trafik tahmincileri, Avrupa havalimanı ağının 2019 yılı ile aynı düzeyde yolcu trafiğini toparlayacağı öngörülen yılda, 0'dan (düşük güven) 5'e (yüksek güven) kadar olan tahminler doğrultusunda bir anket yaptı. Tahminlere göre 2019 seviyelerine dönüş 2024’ü hatta 2025'i bulabilir.

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