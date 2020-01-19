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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa'nın kuzey kesimleri, Eskişehir'in doğu kesimleri, Ankara, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Hopa, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA YAĞMUR BEKLENİYOR

Yağışların kıyı kesimler ile Marmara'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte alınan son bilgilere göre yurt genelinde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

ANKARA: 2, Parçalı bulutlu, hafif kar yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

İSTANBUL: 8, Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu.

İZMİR: 10, Parçalı bulutlu.

KIRKLARELİ: 6, Parçalı çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu.

KOCAELİ: 8, Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu.

ADANA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ANTALYA: 16, Parçalı bulutlu.

HATAY: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 0, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri hafif kar yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

KONYA: 2, Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

BOLU: 3, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

SAMSUN: 9, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 8, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: -5, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı.

KARS: -9, Parçalı ve çok bulutlu.

MALATYA: 3, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı.

VAN: 4, Parçalı ve çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 8, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

GAZİANTEP: 3, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

ŞANLIURFA: 8, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.