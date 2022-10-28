Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak! 2 kente dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan'ın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan'ın kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE VE ARTVİN'DE KUVVETLİ SAĞANAK
Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BATIDA VE GÜNEYDE SICAK HAVA SÜRÜYOR
Hava sıcaklıkların batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGARIN HIZI 60 KM'Yİ BULUYOR
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR
ANKARA: 17, Parçalı ve az bulutlu.
İSTANBUL: 19, Parçalı ve az bulutlu.
İZMİR: 27, Az bulutlu ve açık.
KOCAELİ: 21, Parçalı ve az bulutlu.
MUĞLA: 24, Az bulutlu ve açık.
ADANA: 31, Az bulutlu ve açık.
ANTALYA: 27, Az bulutlu ve açık.
HATAY: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.
ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve az bulutlu.
KAYSERİ: 16, Az bulutlu ve açık.
KONYA: 17, Az bulutlu ve açık.
BOLU: 15, Parçalı bulutlu.
KASTAMONU: 14, Parçalı yer yer çok bulutlu.
SİNOP: 18, Parçalı yer yer çok bulutlu.
SAMSUN: 18, Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı.
TRABZON: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
ARTVİN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ARDAHAN: 7, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.
ERZURUM: 11, Parçalı bulutlu.
HAKKARİ: 16, Parçalı ve az bulutlu.
VAN: 14, Parçalı ve az bulutlu.
DİYARBAKIR: 22, Az bulutlu ve açık.
GAZİANTEP: 26, Az bulutlu ve açık.
SİİRT: 19, Az bulutlu ve açık.
ŞANLIURFA: 25, Az bulutlu ve açık.
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