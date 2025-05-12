Türkiye’de mayıs ayı nihayet mevsim normallerine dönüyor, ancak bu normallerin içinde ara sıra kuvvetli yağmur, gece ve sabah saatleri serin havanın varlığı ve denizlerde kuvvetli rüzgarlar olduğunu hatırlıyoruz. Bu haftanın kuvvetli yağmurları ve rüzgar fırtınaları çoğunlukla Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de görülecek. Ege ve Akdeniz üstüne kuvvetli esen bir batılı hava akımı söz konusu ve Ege Bölgesi genelinde havadaki toz konsantrasyonu bu taşınım ile artıyor.

Kuzey bölgelere ise hava Romanya-Macaristan üzerinden taşınıyor, daha temiz ama daha soğuk. İstanbul’da salı günü tahmini sabah 10 ila öğlen 13 arası zayıf yağmur geçişi görülebilir. Trakya tarafında daha kuvvetli yağarken İstanbul bu hafta genellikle güneşlenecek. Hava sıcaklıkları Marmara’da gölgede 15 ila 18°C, güneş altında ise 25°C’lere ulaşıyor.

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Ege'de hafta genelinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünde 27-28°C’lere ulaşan gündüz sıcaklıkları kaydedilecek. İzmir’de gelecek 5 gün pek yağış ihtimali yok, günler güneşli geçecek. Fakat İç Ege’de rüzgar güney-güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esiyor. Günlerin öğle saatleri bu rüzgar Manisa-Uşak-Kütahya-Isparta çevresini olumsuz etkileyebilir.

Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Doğu Akdeniz'de yağışlar yerel olarak kuvvetli ve rüzgar yer yer fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esiyor. 13 ve 14 Mayıs tarihleri (Salı ve çarşamba) Doğu Akdeniz’de tüm merkezler kuvvetli yağış alabilir, duruma hazır olmakta yarar var. İç Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu bir hava var, başkent Ankara çarşamba ve cuma birkaç saat sürecek yağmurla ıslanabilir. Hava sıcaklıkları Ankara ve Eskişehir çevresinde gündüz 18°C, geceler ise 6°C’ye kadar soğuyor. Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu havalar sürüyor, bölgenin doğusunda kuvvetli yağmurlu bir hafta olacak. Samsun’dan İstanbul’a kadar olan Batı Karadeniz’de ise güneş yüzünü gösteriyor. Sıcaklıklar da bu güneşlenmeye bağlı olarak Doğu Karadeniz’de 15°C, Batı Karadeniz’de 22°C’ye ulaşıyor. Hafta sonu Doğu Karadeniz açıklarında çok kuvvetli fırtına vardı, bu hafta çarşamba ve perşembe rüzgar yine zaman zaman fırtınaya dönebilir.

Doğu Anadolu genelinde yağışlar sürüyor, geçtiğimiz hafta kuvvetli yağan Elazığ-Erzincan-Ağrı-Van arasında bu hafta da hava elektrikli, gök gürültülü sağanaklar esnasında açık bir arazide isek ağaç diplerinden uzak duralım. Yıldırım en çok ağaç ve elektrik direkleri gibi uzun cisimlere isabet ediyor bilgisini hatırlayalım. Güneydoğu Anadolu'da bugün 30°C’ye ulaşan sıcaklıklar yarın 22-20°C’lere geriliyor. Serin havayla birlikte gök gürültülü bahar yağmurları görülecek, Diyarbakır-Adıyaman-Şanlıurfa dahi bölge genelinde gelecek 4 gün aralıklı yağış bekleniyor. Bu hafta batıda rüzgarlar, Anadolu’da ise yağmurlar havayı serin tutacak. Kışlık olmasa da ilkbahara uygun kıyafetler tercih edilebilir. Hissedilen sıcaklık gölge ile güneş altı arasında büyük fark ediyor, 10°C kadar daha soğuk olan gölgelerde üşüyüp güneş altında terlediğimiz, montu bir elimizde bir üstümüzde taşıdığımız bu günlerde herkese sağlıklı bir hafta dileriz.

Fotoğraflar: İHA