İki bölgede sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük ve Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AYDIN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 27°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU: Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KARAMAN °C, 29°C

Az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu, zamanla Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu

VAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Marmara ile Kuzey Ege’nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı güneybatı, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7, güneyi öğle saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, ilk saatler ile öğle ve akşam saatlerinde yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyinde 1,5m ila 2,5m, yarın yer yer 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında yer yer 6, Antalya Körfezi’nde kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kıyıları kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Batı Akdeniz’de 1,0 ila 2,0m, öğle saatlerinde yer yer 2,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.