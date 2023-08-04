Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Hatay'da feci trafik kazası! 2 ölü, 2 yaralı

        Hatay'da feci trafik kazası! 2 ölü, 2 yaralı

        Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, park halindeki TIR'a çarpan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 08:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Park halindeki TIR'a çarptılar!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hatay’ın Antakya ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ömer Topal idaresindeki otomobil, Antakya-İskenderun yolunda park halindeki TIR'a çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobildeki Rukiye ve İbrahim Türkmen’in hayatını kaybettiğini, sürücü ve Zeynep Büşra Türkmen'in yaralandığını tespit etti.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        #trafik kazası
        #hatay haber
        #son dakika
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!
        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Doksuri Tayfunu vurdu: 1,2 milyon kişi tahliye edildi!
        Doksuri Tayfunu vurdu: 1,2 milyon kişi tahliye edildi!
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Park halindeki TIR'a çarptılar!
        Park halindeki TIR'a çarptılar!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        Pepe'de flaş gelişme!
        Pepe'de flaş gelişme!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Kartal gergin maçta turladı!
        Kartal gergin maçta turladı!
        Denizde boğulma tehlikesi geçirmişti! 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Denizde boğulma tehlikesi geçirmişti! 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
        İstediler vermediler
        İstediler vermediler
        Habertürk Anasayfa