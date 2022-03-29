Hasta vefat etti! 1 doktor ve 4 sağlıkçıya feci darp!

İHA

Son dakika haberler... Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne 'Beyin Kanaması' teşhisi ile giriş yapan Salih Ata'nın yakınları hastanın durumunun ağırlaşması üzerine gittikleri pandemi yoğun bakım ünitesinde doktor ve sağlık çalışanlarını darp etti.

CİĞERDE PANDEMİ BELİRTİSİ GÖRÜLDÜ

İHA'da yer alan son dakika haberine ve edinilen bilgiye göre, beyin kanaması teşhisi ile Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne giriş yapan Salih Ata'da, 4 günlük tedavi sürecinde ciğerlerinde pandemi etkisi de görüldü.

1 DOKTOR VE 4 SAĞLIK ÇALIŞANINA DARP

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan hastanın yakınları sinir krizi geçirerek Hekim Avşar Zerman, sağlık çalışanları Cihat Yıldız, Kübra Şahin, Klinik Destek Elemanı Tahir Mete Güleç ve Davut Taş'ı darp etti.

ACİL SERVİSTEN DARP RAPORU ALDILAR

Hastane güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği olayda yoğun bakım ünitesinin camları da kırıldı. Doktor ve sağlık çalışanları ise acil servisten darp raporu aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

"EN AĞIR CEZA VERİLMELİDİR"

Öte yandan yaşanan olayla ilgili Genel Sağlık İş Sendikası Başkanı Nuh Karakaya, sağlıkta yaşanan şiddet olayına tepki göstererek sorumlular hakkında en ağır işlemin yapılmasını istedi.