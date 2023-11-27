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        Haberler Dünya Diplomasi Son dakika: Hamas'tan 'ateşkesin uzatılması' açıklaması

        Hamas'tan 'ateşkesin uzatılması' açıklaması

        Hamas, Katar ve Mısırla ateşkesin 2 gün uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 19:27 Güncelleme: 27.11.2023 - 19:54
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        Hamas'tan 'ateşkesin uzatılması' açıklaması
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        Katar, Gazze'de Hamas ile İsrail arasında daha önce uzlaşılan "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

        Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını belirtti.

        HAMAS DOĞRULADI

        Hamas da Telegram hesabından yaptığı açıklamada Katar ve Mısır'la, "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını doğruladı.

        Hamas ile İsrail arasındaki 4 günlük "insani ara" 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girmişti.

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        Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

        İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

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