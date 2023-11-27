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        Haberler Dünya Hamas'tan "İsrail ile yeni bir esir takası mutabakatı yapabiliriz" açıklaması

        Hamas'tan "İsrail ile yeni bir esir takası mutabakatı yapabiliriz" açıklaması

        Hamas, İsrail ile kadın ve çocukların dışında başka grupları içerecek yeni bir esir takası mutabakatı yapmak istediklerini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 21:38 Güncelleme: 27.11.2023 - 22:31
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        Hamas: Yeni bir mutabakat yapabiliriz
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        Hamas’ın Lübnan’daki yetkilisi Halil el-Hayye, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna, "insani aranın" 2 gün daha uzatılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

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        Başlangıçtan beri esir takası konusunda ciddi olduklarını söylediklerini belirten Hayye, "Gazze'deki tüm direniş gruplarının ellerindeki esirlere ilişkin yapılan araştırmalardan sonra insani arayı 2 gün uzatabilecek kadar esirin tespit edildiğini" söyledi.

        Hayye, çatışmalara 4 günlük "insani ara" verilmesini öngören önceki mutabakattaki "çatışmaların durması, İsrail uçaklarının uçuş yapmaması, yardım girişlerinin başta kuzey olmak üzere tüm Gazze'ye ulaşması ve esirlerin karşılıklı olarak takas edilmesi" şartlarının bu 2 günlük süreçte de geçerli olacağını dile getirdi.

        Geçen 4 gün boyunca yardımların Gazze'nin kuzeyine girişinde aksaklıklar yaşandığını ve yaklaşık 230 tırın kuzeye ulaştığını kaydeden Hayye, bu durumun gelecek 2 gün içinde telafi edilmesi temennisinde bulundu. Hayye, Gazze'nin kuzeyine her gün 100 tır girmesi gerektiğinin altını çizdi.

        İsrail ile kadın ve çocuklar dışında başka grupları içerecek yeni bir esir takası mutabakatına varmak için çalıştıklarını söyleyen Hayye, bu mutabakatın askerleri kapsayıp kapsamayacağıyla ilgili soruyu, "Bunun müzakereleri canlı yayında değil kapalı kapılar ardında yapılır." diyerek yanıtsız bıraktı.

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        #Hamas
        #esir takası mutabakatı
        #haberler
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