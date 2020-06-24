Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yüksekova sınır bölgesinde yapılan keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Onbaşı Recep Durak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

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