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Yeliz'i 10 kez bıçaklayıp öldürmüştü! Cani koca konuştu!

Ordu'da, boşanma aşamasındaki eşi 32 yaşındaki Yeliz Gültaş'ı, 10 yerinden bıçaklayarak öldüren 47 yaşındaki Muhammer Gültaş, adliyeye sevk edildi. Gültaş'ın jandarmadaki ifadesinde, "Kendisinden boşanmak istemediğimi söyledim. Ancak bu talebimi kabul etmedi. Kendime hakim olamayarak bıçakladım" dediği belirtildi

Giriş: 09.03.2023 - 15:08 | Güncelleme: ABONE OL
Yeliz Gültaş'ı 10 kez bıçaklayıp öldürmüştü! Cani koca konuştu! - En son haberler
Yeliz'i 10 kez bıçaklayıp öldürmüştü! Cani koca konuştu!
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DHA

Ordu'nun Altınordu ilçesinde olay, önceki sabah Kayabaşı Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

İKİLİ ARASINDAKİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre Muhammer Gültaş (47) ile boşanma aşamasında olduğu Yeliz Gültaş (32) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

4 ÇOCUK ANNESİYDİ, 10 KEZ BIÇAKLANDI

Kavga sırasında Muhammer Gültaş, bıçakla 4 çocuk annesi eşini 10 yerinden bıçakladı. Komşuların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Yeliz Gültaş, kurtarılamadı. Yeliz Gültaş'ın cenazesi, Altınordu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde dün toprağa verildi.

"13 MART'TA BOŞANMA DAVAMIZ VARDI"

Çalışma başlatan polis ekipleri, çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen Muhammer Gültaş'ı bir yakının evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Muhammer Gültaş jandarmadaki ifadesinde, boşanmak istemediğini söyleyince tartışma çıktığını belirterek, "Olay günü il dışında olan eşim sabah saat 04.00 sıralarında eve geldi. Sabah kahvaltı yapıyorduk. 13 Mart'ta boşanma davamız vardı. Kendisinden boşanmak istemediğimi söyledim. Ancak bu talebimi kabul etmedi. Bunun üzerine tartışma yaşadık. Kendime hakim olamayarak bıçakladım" dediği belirtildi.

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gültaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemiyle Ordu Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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