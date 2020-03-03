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Şubat ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31 artarak 14 milyar 655 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,93 oranında artarak 17 milyar 651 milyon dolar oldu.

Dış ticaret hacmi yüzde 6,34 artarak 32 milyar 306 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83’e yükseldi.

Son 12 aylık dönemde, ihracat bir önceki döneme göre yüzde 2 oranında artış ile 182 milyar 86 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,9 oranında azalış ile 214 milyar 984 milyon dolar oldu.

GTS’ye göre 2020 Yılı Şubat ayında en fazla ihracat yapılan fasıl “Motorlu Kara Taşıtları”, en fazla ithalat yapılan fasıl “Mineral Yakıtlar” oldu.

Diğer taraftan, aynı ayda en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, Irak, İngiltere, en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Rusya, Çin, Almanya olarak sıralandı.

2020 Ocak-Şubat döneminde ise; ihracat, yüzde 4,31 artarak 29 milyar 414 milyon dolar, ithalat yüzde 14,39 artarak 36 milyar 858 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 9,69 artarak 66 milyar 272 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,8’i buldu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "2019 yılında gerçekleşen yüzde 0,9 büyümenin 2.3 puanı net ihracattan kaynaklanmış olup büyümeye en önemli katkıyı net ihracat vermiştir." dendi.

Açıklamada, "Faizlerdeki gerileme trendi ve ekonomideki diğer göstergeler ile 2020 yılında yatırımların ve ekonomik canlanmanın artarak devam etmesini bekliyoruz. Dış talepteki zayıflama, küresel ve bölgesel olumsuzluk, belirsizlik ve risklere rağmen, ihracatımızın artması ihracatçılarımızın dinamizminin ve dünyadaki rekabetçi gücünün önemli bir göstergesidir. " ifadeleri kullanıldı

TİM BAŞKANI GÜLLE: ŞUBAT AYINDA CUMHURİYET REKORU KIRILDI

TİM Başkanı İsmail Gülle, şubat ayı ihracat rakamlarını ise şu sözlerle değerlendirdi: “2019 genelinde net ihracatın büyümeye katkısı 2,3 puan ile GSYH'nin yılı pozitif bir büyüme ile kapatmasına çok değerli bir katkı sağladı. Ülkemiz ekonomisinin 'dengelenme-disiplin' dönemini başarıyla tamamlamasında ve pozitif büyüyemeye bu kadar hızlı dönmesinde ihracatımızın etkili katkısından gururluyuz. 2019 yılını 180,9 milyar dolarla yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoru ile tamamlayan ihracatımız, 2020 yılına da hızlı girdi. Tüm küresel ve bölgesel gelişmeler ve belirsizliklere rağmen, yeni yılın ilk ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat hacmi rekoru kırılırken, şubat ayında da Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rekoruna ulaşarak 'Rekorlar Çıtası'nı bir üst basamağa taşıyoruz. Dünya Ticaret Örgütü tarafından verisi açıklanan 62 ülke arasında Türkiye, bu denli zorlu bir küresel ve bölgesel gündem ve küresel ticaretteki sıkıntılı tabloya rağmen ihracatını arttırabilen sınırlı sayıda ülke arasında 6. sırada yer alıyor. Küresel ticarete konu olan verilerde dikkat çekici hususlardan biri ise, dünyada en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 ülkeden 9’unun ihracatının gerilemesinin aksine, Türkiye'nin arttırabilme başarısıdır. Küresel ticarette dengelerin değiştiği bu ortamda, Türkiye, nasıl ki 2019 yılında ihracatında artış yaşayan ender ülkelerden biri olma başarısını gösterdiyse, bu başarıyı 2020'de de tekrarlamaya kararlıdır.”

İhracatta mesafe ortalamasının yükseltilmesi ve ölçek kapasitesini arttırmaya yönelik çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten İsmail Gülle, şunları söyledi: “Türkiye olarak ihracatımızda ortalama 2997 km’lik bir mesafe üzerinde hareket ediyoruz. Bu mesafe Çin, İsrail, Hindistan, Japonya, ABD ve Vietnam gibi ülkeler için ortalama 6500 km civarında. Dünya ithalatının ortalama mesafesi ise 5106 km. Böyle geniş bir spektrumdan ithalat gerçekleştiren dünya ülkelerine ulaşabilmemiz adına, ihracat ortalama mesafemizi en az 2000 km daha arttırmamız gerekiyor. Bu nedenle, TİM olarak, Bakanlığımızın koordinasyonunda Afrika Kıtasından başlayarak, 2020'de Türkiye Lojistik Merkezleri'nin açılma sürecine hız vereceğiz ve Türkiye'nin ihracatının ortalama mesafesini Afrika, Latin Amerika ve Asya'ya kadar uzatacağız.”

İHRACAT AİLESİNE ŞUBAT AYINDA BİN 555 YENİ FİRMA

Şubat ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı Gülle, şu bilgileri verdi: “Şubat ayında ihracat ailemize 1555 firmamızın ilk kez katıldığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız, şubat ayında 127 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, şubatta toplam 39 bin 248 firmamız ihracat gerçekleştirdi. İşte bu tablo ihracat farkındalığının ve ihracatın tabana yayılma sürecinin de başarı ile uygulandığının gurur verici tablosudur. TİM de bu büyük ailenin sorumluluk ve bilinci ile çalışıyor. ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ için İhracat Ana Planında işaret edilen yolda kabiliyetlerimizi ve pazarlama becerilerimizi geliştirebilmek adına yeni nesil çalışmaları hayata geçiriyoruz.”

EN ÇOK ARTIŞ KASTAMONU'DA

İllerin ihracatına bakıldığında; şubat ayında 45 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 5,8 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Bursa ve 1,1 milyar dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar ise; yüzde 84,3 artışla 21,9 milyon dolar ihracata imza atan Kastamonu, yüzde 75,3 artışla 63,2 milyon dolara ulaşan Yalova ve yüzde 55,7 artışla 33,9 milyon dolar ihracat yapan Çorum’da yaşandı. Çorum’da Mücevher sektörü ihracatını yüzde 100’den fazla artırırken, Yalova’da Gemi ve Yat sektörü ihracatta öne çıktı.