Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarının koronavirüs salgını sebebiyle erteleneceğini duyurdu.

Televizyonlardan halka seslen Putin, koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

Halk sağlığının tehlikeye atılmaması için 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarının erteleneceğini duyuran Putin, Kızıl Meydan'da gerçekleşecek kutlamalarının gelecek bir tarihte yapılacağını söyledi.

30 Nisan'a kadar kısmi bir ekonomik kısıtlama emri veren Putin, yetkilileri yakın zamanda Rusya'da enfekte olan insan sayısı katlanarak artabileceğine ve salgının “en sıra dışı” senaryolarına hazırlanmaları konusunda uyardı.