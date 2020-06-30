DHA

İstanbul Sancaktepe'de 18 Haziran tarihinde polise başvuran H.B. kamyonetinin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Aynı bölgede 20 Haziran tarihinde mağdur S.B.'ye ait bir başka kamyonet daha çalındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri yaptıkları incelemede her iki kamyonetin de bir çekiciye yüklenerek çalındığını tespit etti.

TAMİRCİYE GÖTÜRÜR GİBİ ALDILAR

Görüntülerde şüphelilerin çalacakları araçlara bozulmuş gibi yaklaştıkları tamirciye götürüyormuş gibi yaparak çaldıkları görüldü.

HURDACIYA BASKIN YAPILDI

DHA'da yer alan habere göre kamyonetin plakasını tespit eden ekipler kısa süre sonra çekiciyi, Sarıgazi mahallesinde seyir halindeyken tespit etti. Bir süre takip edilen çekicinin hurda dükkanına girdiği belirlendi. Bunun üzerine hurda dükkanına baskın yapıldı. Baskında içerde bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Dükkan içinde bir süre önce çalınan ve parçalanarak yedek parça haline getirilmeye hazırlanan bir kamyonet ele geçirildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Mahmut K. (26) ile Sercan T.'nin (28) kamyonetleri çaldıkları; Ş.Ö., Y.Ö., R.B.'nin ise araçları parçalara ayırdıkları tespit edildi. Emniyette sorgulanan şüphelilerden Ş.Ö., Y. Ö. ve R.B. serbest bırakıldı. Birçok suçtan daha önce de gözaltına alındıkları tespit edilen şüpheliler Mahmut K. ve Sercan T. tutuklandı.