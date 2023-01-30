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"MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda iddianame kabul edildi! İşte istenen ceza!

Konya'da, lise öğrencisi 17 yaşındaki G.A.'nın, "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız" vaadiyle kandırılıp, elektrik ustası 35 yaşındaki Ahmet Mandal'ın cinsel istismarına uğramasına ilişkin soruşturmada; Mandal ile tutuklanan okul müdürleri 57 yaşındaki Harun Avcu ve 48 yaşındaki Asuman Sahar Koleri hakkında 37'şer yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi

Giriş: 30.01.2023 - 15:34 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika:
DHA

Konya'da lise müdürü Harun Avcu (57), geçen yıl kasım ayında, son sınıfta okuyan G.A. (17) isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal (35) ile tanıştırdı.

ELEKTRİK USTASI ÇIKTI TUTUKLANDI

DHA'da yer alan habere göre Mandal, G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatmasıyla ailesi şikayetçi oldu. Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

BİR BAŞKA ÖĞRENCİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Aynı okulda eğitim alan K.K. adlı kız öğrenci de Mandal tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. G.A.'nın arkadaşı olan K.K.'nin ifadesinde, "Ahmet Mandal, 'Seni MİT'e alacağız' diyerek benimle yakınlık kurdu. 'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü" dediği öğrenildi.

İKİ OKUL MÜDÜRÜ DE TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında yeni delillerle G.A.'nın kendi okul müdürü Harun Avcu ile G.A. ve Mandal'ın odasında dini nikahın kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri de daha sonraki süreçte tutuklandı.

37'ŞER YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Şüpheliler hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu bulunan Ahmet Mandal, Harun Avcu, Asuman Sahar Koleri hakkında; 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Tutuksuz olan A.A., M.K., B.K., H.K. için ise 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından hapis cezası istedi.

DURUŞMA TARİHİ: 29 MAYIS

İddianame 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi´nde kabul edildi. Şüpheliler, 29 Mayıs hakim karşısına çıkacak.

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