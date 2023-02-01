Kedi düşmanının ifadesi "Pes" dedirtti!

DHA

İstanbul Küçükçekmece'deki Atakent Mahallesi'ndeki bir sitenin girişindeki kedilere, 5 Ocak tarihinde tekme atan Aytuğ Koyuncu gözaltına alınmıştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI DHA'da yer alan habere göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ASLINDA KEDİLERE KARŞI BİR NEFRETİM YOK" Aytuğ Koyuncu savcılıkta verdiği ifadede, "Benim aslında kedilere karşı bir nefretim yok. Ancak site yönetimi benim kedilere karşı olan hassasiyetimi bildiği için bilinçli olarak 25, 30 kediyi site içerisinde besliyor, onların dışkılarını ve spermlerini gelip benim duvarlarıma sürüyorlar.

"SİTE YÖNETİMİNE KARŞI VERDİĞİM TEPKİYDİ" Zaten kendileriyle birçok dava dosyamız var. Benim orada kediye zarar verme niyetim yoktu. Ancak site yönetiminin bana kediler üzerinden yaptıklarına karşı orada kediyi görünce site yönetimine karşı vermiş olduğum bir tepkiydi.

"KEDİ SIÇRAYINCA O GÖRÜNTÜLER OLUŞTU" Bir fırça olsaydı onunla onu dışarıya çıkaracaktım ancak benim verdiğim tepkiyle kedi öyle yukarı sıçrayınca o görüntüler oluştu. Zaten sonra dışarıya çıkarmaya çalıştım. Bu yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" dedi.

"BU KARARI ASLA KABUL ETMİYORUZ" Aytuğ Koyuncu adliyeye getirileceğini öğrenen hayvanseverler adliye önüne geldi. Hayvansever İnci Demirer, "2016 yılından beri bu suçları işlediğini kendi ağzıyla itiraf eden bir şahıstan bahsediyoruz. O şahıs bugün tutuklanması gerekirken maalesef ki serbest kaldı. Bu kararı asla kabul etmiyoruz. Bu şahsın tutuklanmasını ve adaletin yerine getirilmesini istiyoruz" dedi.