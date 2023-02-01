Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kedi düşmanı Aytuğ Koyuncu'nun ifadesi "Pes" dedirtti!

Kedi düşmanının ifadesi "Pes" dedirtti!

İstanbul'da, bir sitenin girişindeki kedilere tekme attığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aytuğ Koyuncu'nun ifadesi ortaya çıktı. Koyuncu ifadesinde, "Site yönetimi benim kedilere karşı olan hassasiyetimi bildikleri için bilinçli olarak kediler üzerinden beni tahrik ediyorlar. Aslında site yönetimine karşı vermiş olduğum bir tepkiydi" dedi

Giriş: 01.02.2023 - 08:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Kedi düşmanı Aytuğ Koyuncu'nun ifadesi
Kedi düşmanının ifadesi "Pes" dedirtti!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Küçükçekmece'deki Atakent Mahallesi'ndeki bir sitenin girişindeki kedilere, 5 Ocak tarihinde tekme atan Aytuğ Koyuncu gözaltına alınmıştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

DHA'da yer alan habere göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ASLINDA KEDİLERE KARŞI BİR NEFRETİM YOK"

Aytuğ Koyuncu savcılıkta verdiği ifadede, "Benim aslında kedilere karşı bir nefretim yok. Ancak site yönetimi benim kedilere karşı olan hassasiyetimi bildiği için bilinçli olarak 25, 30 kediyi site içerisinde besliyor, onların dışkılarını ve spermlerini gelip benim duvarlarıma sürüyorlar.

"SİTE YÖNETİMİNE KARŞI VERDİĞİM TEPKİYDİ"

Zaten kendileriyle birçok dava dosyamız var. Benim orada kediye zarar verme niyetim yoktu. Ancak site yönetiminin bana kediler üzerinden yaptıklarına karşı orada kediyi görünce site yönetimine karşı vermiş olduğum bir tepkiydi.

"KEDİ SIÇRAYINCA O GÖRÜNTÜLER OLUŞTU"

Bir fırça olsaydı onunla onu dışarıya çıkaracaktım ancak benim verdiğim tepkiyle kedi öyle yukarı sıçrayınca o görüntüler oluştu. Zaten sonra dışarıya çıkarmaya çalıştım. Bu yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" dedi.

"BU KARARI ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Aytuğ Koyuncu adliyeye getirileceğini öğrenen hayvanseverler adliye önüne geldi. Hayvansever İnci Demirer, "2016 yılından beri bu suçları işlediğini kendi ağzıyla itiraf eden bir şahıstan bahsediyoruz. O şahıs bugün tutuklanması gerekirken maalesef ki serbest kaldı. Bu kararı asla kabul etmiyoruz. Bu şahsın tutuklanmasını ve adaletin yerine getirilmesini istiyoruz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Rüşvet aldığı öne sürülen cumhuriyet savcısı tutuklandı
Rüşvet aldığı öne sürülen cumhuriyet savcısı tutuklandı
Yüksek gerilim direğine tırmanış, ölümle bitti!
Yüksek gerilim direğine tırmanış, ölümle bitti!
İstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da kar yağışı
İsveç Başbakanı Kristersson: Eylemleri yapanlar kullanışlı aptal
İsveç Başbakanı Kristersson: Eylemleri yapanlar kullanışlı aptal

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.