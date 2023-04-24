İzmir'de feci kaza! Karı koca can verdi!

İzmir'de, Selçuk ilçesi yönünden Tire yönüne giden Hüseyin Yazıcı idaresindeki minibüs, Küçükkale Mahallesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
ÇEVREDEKİLER KAZAYI BİLDİRDİ
AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
ARAÇTA YANGIN ÇIKTI
Araçtaki küçük çaplı yangına itfaiye müdahale etti.
KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, sürücü ve eşi Zehra Yazıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan S.D, Tire Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.