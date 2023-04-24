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İzmir'de feci kaza! Karı koca can verdi!

İzmir'in Tire ilçesinde, kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı. Minibüsteki karı koca hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Yaralı S.D. tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş: 24.04.2023 - 11:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: İzmir'de feci kaza! Karı koca can verdi! - Günün öne çıkan haberleri
İzmir'de feci kaza! Karı koca can verdi!
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AA

İzmir'de, Selçuk ilçesi yönünden Tire yönüne giden Hüseyin Yazıcı idaresindeki minibüs, Küçükkale Mahallesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

ÇEVREDEKİLER KAZAYI BİLDİRDİ

AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Araçtaki küçük çaplı yangına itfaiye müdahale etti.

KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, sürücü ve eşi Zehra Yazıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan S.D, Tire Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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