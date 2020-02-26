Son dakika haberleri... Fatih'te kadına saldırdı! Bu tepkiyi hiç beklemiyordu

DHA

İstanbul Fatih'te eli sopalı bir kişi yolda yürüyen kadının önce üzerine yürüdü sonra sopa ve tekmeler savurdu. Durumu fark eden çevredekiler saldırganı feci şekilde dövdü.

Fatih'te güvenlik kamerasına yansıyan olay geçen cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Çevreye tehditler savuran yarı çıplak bir kişi, elinde sopayla yolda yürüyen bir kadına saldırdı. Kadının önce üzerine yürüyen saldırgan daha sonra tekmeler savurdu, sopayla kadına vurmaya çalıştı.

Ne olduğunu anlamayan kadın, kendini korumaya ardından da kaçmaya çalıştı. Olayı gören çevredekiler ise, sokak ortasında kadına yönelik bu şiddete sesiz kalmayıp, saldırgana müdahale etti. Önce bir taksi şoförü geldi, ardından bir kaç kişi daha geldi. Dövülen saldırganı araya girenler kurtardı. Daha sonra saldırgan kaçarak olay yerinden uzaklaştı.