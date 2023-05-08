Can kayıpları ve yaralılar var! Minibüs devrildi!

DHA'da yer alan habere göre kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde yolculardan Zehra Can ile Zeliha Akın'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yaralanan F.B. (42), H.C. (56), S.B. (41), N.S. (50), H.B. (75), G.A. (58) ile isimleri öğrenilmeyen 7 kişi ise ilk müdahalenin ardından Kulp ve Lice´deki hastanelere kaldırıldı.