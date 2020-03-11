Bulgaristan'da koronavirüsten ilk ölüm!

Son dakika... Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."