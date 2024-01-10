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        Haberler Gündem 3. Sayfa BATMAN'DA FECİ OLAY! Kız çocuğu evinin önünde asılı olarak bulundu! İstismar iddialarına Başsavcılık'tan yanıt!

        Başsavcılıktan açıklama! Kız çocuğu ipte asılı bulundu!

        Batman'ın Kozluk ilçesinde, evlerinin önünde asılı bulunan kız çocuğu, hastanede tedaviye alındı. Sosyal medyada çocuğun cinsel istismara uğradığı ve gözaltılar olduğu iddiasına ilişkin Batman Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın sürdüğü, gözaltı bulunmadığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 08:18 Güncelleme: 10.01.2024 - 09:05
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        Başsavcılıktan açıklama! Kız çocuğu ipte asılı bulundu!
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        Batman'da tüyler ürperten olay, Kozluk ilçesinde 7 Ocak´ta yaşandı. Bir kız çocuğu, ailesi tarafından evlerinin önünde iple asılı halde bulundu.

        KIZ ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. İsmi açıklanmayan kız çocuğu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        SOSYAL MEDYADA "İSTİSMAR" İDDİASI

        Sosyal medyada kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı ve iple asılarak boğulmaya çalışıldığı iddia edildi. İddialar üzerine Batman Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

        BAŞSAVCILIK AÇIKLAMADA BULUNDU

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        "07/01/2024 günü Batman ili Kozluk ilçesindeki evlerinin önünde ipte asılı olarak ailesi tarafından bulunan mağdur kız çocuğunun tedavisine Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde devam edilmektedir.

        "OLAYLA İLGİLİ GÖZALTI YOK"

        Soruşturmayla ilgili tüm deliller ivedi bir şekilde toplanmış olup, bazı yerel basın organlarının sosyal medyalarında iddia edildiği üzere olayla ilgili bu aşamada gözaltına alınan kimse bulunmamaktadır.

        "SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTE"

        Soruşturmaya konu intihar olayının nedenine ilişkin araştırmaya Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle devam edilmekte olup, soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir."

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        #Batman
        #Son dakika haberler
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