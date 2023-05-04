Annesini öldürdü! Gardıroba sakladı! Vahşet!

Antalya'da, kelimenin tam anlamıyla bir dehşet yaşandı. Alanya ilçesine bağlı Hacet Mahallesi Kaptanoğlu Sokak´taki bir apartman dairesinde yaşayan Fatma S.'den (70) 2 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.
ELBİSE DOLABINDA ÖLÜ BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine gelen polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırıp girdiği evde, elbise dolabında Fatma S.'nin çarşafa sarılı cansız bedenini buldu.
BOĞAZINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ
Yapılan ilk incelemede, Fatma S.'nin boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Fatma S.'nin cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.
EVDEN TARTIŞMA SESLERİ DUYULMUŞ
Soruşturma başlatan polis ekipleri, komşuların 2 gün önce Fatma S. ve oğlu S.S.'nin tartışma seslerini duyduğunu belirledi.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ OĞLU ARANIYOR
O günden sonra ortalarda görünmeyen yaşlı kadının oğlu S.S., polis tarafından cinayet şüphelisi olarak aranmaya başlandı.