Annesini öldürdü! Gardıroba sakladı! Vahşet!

Antalya'da, kelimenin tam anlamıyla bir dehşet yaşandı. Alanya ilçesine bağlı Hacet Mahallesi Kaptanoğlu Sokak´taki bir apartman dairesinde yaşayan Fatma S.'den (70) 2 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

O günden sonra ortalarda görünmeyen yaşlı kadının oğlu S.S., polis tarafından cinayet şüphelisi olarak aranmaya başlandı.