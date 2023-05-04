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Annesini öldürdü! Gardıroba sakladı! Vahşet!

Antalya'nın Alanya ilçesinde 70 yaşındaki Fatma S.'nin, evindeki elbise dolabında çarşafa sarılı halde cansız bedeni bulundu. Polis, boğazından bıçaklandığı belirlenen Fatma S.'yi öldürdüğü öne sürülen oğlu 49 yaşındaki S.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı

Giriş: 04.05.2023 - 09:29 | Güncelleme: ABONE OL
Annesini öldürüp gardıroba saklayan şüpheli için arama çalışmaları başlatıldı - Öne çıkan haberler
Annesini öldürdü! Gardıroba sakladı! Vahşet!
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DHA

Antalya'da, kelimenin tam anlamıyla bir dehşet yaşandı. Alanya ilçesine bağlı Hacet Mahallesi Kaptanoğlu Sokak´taki bir apartman dairesinde yaşayan Fatma S.'den (70) 2 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

ELBİSE DOLABINDA ÖLÜ BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine gelen polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırıp girdiği evde, elbise dolabında Fatma S.'nin çarşafa sarılı cansız bedenini buldu.

BOĞAZINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yapılan ilk incelemede, Fatma S.'nin boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Fatma S.'nin cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

EVDEN TARTIŞMA SESLERİ DUYULMUŞ

Soruşturma başlatan polis ekipleri, komşuların 2 gün önce Fatma S. ve oğlu S.S.'nin tartışma seslerini duyduğunu belirledi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ OĞLU ARANIYOR

O günden sonra ortalarda görünmeyen yaşlı kadının oğlu S.S., polis tarafından cinayet şüphelisi olarak aranmaya başlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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