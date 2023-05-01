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Daha 15 yaşında! Annesi gözaltına alındı! Polis kurtardı!

Diyarbakır'da, bir düğün salonunda `çocuk gelin´ olduğu ihbarıyla polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi arasında bulunan anne M.G'nin ifadesinde, 15 yaşındaki kızı G.G.´nin severek evlenmek istediğini, herhangi bir zorlama olmadığını söylediği öğrenildi

Giriş: 01.05.2023 - 09:46 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 15'lik
Daha 15 yaşında! Annesi gözaltına alındı! Polis kurtardı!
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DHA

Diyarbakır'da olay, önceki gün Sur ilçesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. 15 yaşında olduğu iddia edilen G.G., S.S.(24) ile evlendirilmek üzere kuaföre götürüldü.

POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

DHA'da yer alan habere göre G.G. ile S.S., daha sonra gelin arabasıyla düğün salonuna geldi. Salona giriş yapan G.G. ve S.S., davetlilerin olduğu salona girecekleri sırada polisin operasyonuyla durduruldu.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, çocuk gelin G.G.'yi ekip aracına götürürken, damat S.S.'nin de aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

G.G. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. G.G.´nin pedagog eşliğinde ifadesi alınırken, 5 kişinin de emniyette sorgusu gerçekleştirildi.

ANNE: BİZ ONAYLADIK, ZORLAMA OLMADI

Gözaltına alınanlar arasında bulunan G.G.´nin annesi M.G., ifadesinde kızının severek evlenmek istediğini belirterek, "Biz de evliliğe onay verdik. Herhangi bir zorlama olmadı" dediği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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