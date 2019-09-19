Adnan Oktar suç örgütüne yönelik, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanıklı davaya devam ediliyor.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 226 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam ediliyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülen duruşmada Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 162 tutuklu sanık ve 18 tutuksuz sanık hazır bulundu.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, davanın bugün görülen celsesine, sanıklardan Bora Yıldız’ın savunmasının alınmasıyla başlandı.



Yıldız ifadesinde, "23 yıldır Adnan Oktar'ı tanırım. Lisede Adnan Oktar'ın kitaplarını okudum. Kendi isteğimle tanıştım. Kızgın çölde su bulmuş gibi oldum. 24 yaşındaydım. Adnan Bey'le aramızda ast üst ilişkisi yok. Bir örgüt yok. 14 aydır tutukluyuz aramızda bir menfaat ilişkisi yok. Birçok yerde konferans verdim" dedi.