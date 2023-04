İzmir'in göbeğinde yaşandı! Cinsel saldırıya tahliye!

İzmir'de olay, 15 Mart'ta, Konak Alsancak Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. N.D. (23), annesiyle telefonda görüştüğü sırada yanına gelen Soner A. (42), iddiaya göre, iyice yaklaşıp taciz etmeye çalıştı.

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine N.D. daha kalabalık olan bir noktaya geçti. Peşinden giden Soner A., elini N.D.'nin pantolonunun içine sokarak cinsel saldırıda bulundu. N.D. bağırıp çevredekilerden yardım istedikten sonra, polisi arayıp durumu bildirdi.

"ALKOLÜN ETKİSİYLE YANLIŞ ANLAMIŞ OLABİLİRİM"

Soner A., 18 Nisan'da, İzmir 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim önüne çıktı. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra N.D., avukatı İpek Kul ve sanık avukatı Sertan Akşar da katıldı. Soner A., duruşmadaki savunmasında, "Olay tarihinde iş görüşmesi için Akhisar'dan gelmiştim. Görüşme olumsuz sonuçlanınca bir miktar alkol aldım. Yolda yürüdüğüm sırada N.D. ile bir an göz göze geldik. Alkolün tesiriyle yanlış anlamış olabilirim. Kendisiyle konuşmak için koluna dokunmak istedim. Müşteki ani biçimde dönünce elim bel hizasına denk geldi. Pişmanım. Bakmakta olduğum 2 çocuğum ve bir ailem var" dedi.