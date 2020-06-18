İHA

Şırnak'ın Silopi ilçesi Görümlü beldesi Kurtik tepe mevkiinde yol yapım çalışmasında pikabın geçişi sırasında, PKK’lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen 4 işçi için tören düzenlendi. Şırnak Devlet Hastanesi morgundan alınan Emin Eroğul, Hacı Atilla, Nesim Bektaş ve Osman Tuncay’ın naaşları helikopterle Güçlükonak ilçesine götürüldü.

CENAZELER KÖYLERİNE GÖTÜRÜLDÜ

İHA'da yer alan habere göre buradan ambulansla Yatılı Bölge Okulu bahçesine getirilen 4 şehidin naaşı katafalka konuldu. Şehitlerin öz geçmişleri ve duanın okunmasının ardından Tuncay ve Atilla’nın naaşları Akçakoca, Bektaş’ın Koçtepe ve Eroğul’un naaşı da Düğünyurdu köylerinde defnedilmek üzere ambulansla götürüldü.

ŞEHİTLERİN AİLELERİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

Törene Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Güçlükonak Kaymakamı Serhat Demir, şehitlerin aileleri ve köylüler katıldı.