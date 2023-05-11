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4 ay önce babası ölmüştü! Evlat vahşeti!

İstanbul'da, 4 ay önce babasını kaybeden 23 yaşındaki Ferhat Kaya, 52 yaşındaki annesi Fincan Kaya'yı silahla öldürdükten sonra hayatına son verdi. Olayı haber alıp gelen yakınları eve gelince sinir krizi geçirdi

Giriş: 11.05.2023 - 07:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: 4 ay önce babası ölmüştü! Evlat vahşeti! - Öne çıkan haberler
DHA

İstanbul'da önceki gün öğle saatlerinde, Fatih Mahallesi 938'inci sokaktaki bir binada, kan donduran bir olay meydana geldi.

EVDEN SİLAH SESİ YÜKSELDİ

DHA'da yer alan habere göre evden silah sesleri gelmesi üzerine çevredekiler polise ihbarda bulundu.

ANNE İLE OĞLU VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir ile açtırarak içeri girdi. Fincan Kaya'yı (52) yatak odasında, oğlu Ferhat'ı ise salonda silahla vurulmuş halde buldu.

ANNESİNİ ÖLDÜRÜP CANINA KIYMIŞ

Babasını 4 ay önce kaybeden Ferhat Kaya'nın annesini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirtildi. Olayı haber alıp gelen yakınları eve gelince sinir krizi geçirdi.

"BABASI 4 AY ÖNCE ÖLMÜŞTÜ"

Mahalle sakini Kerem Baltacı, "Olayın en başında diyorlar ki birileri geldi ikisini öldürüp gittiler, tam detaylı bilmiyoruz. Anne oğul kalıyordu, babaları 4 ay önce kanserden vefat etmişti. Bizim bildiğimiz bu. Çocuğu salonda annesini de yatakta vurulmuş halde bulmuşlar" ifadelerini kullandı.

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