4 ay önce babası ölmüştü! Evlat vahşeti!

İstanbul'da önceki gün öğle saatlerinde, Fatih Mahallesi 938'inci sokaktaki bir binada, kan donduran bir olay meydana geldi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir ile açtırarak içeri girdi. Fincan Kaya'yı (52) yatak odasında, oğlu Ferhat'ı ise salonda silahla vurulmuş halde buldu.

Mahalle sakini Kerem Baltacı, "Olayın en başında diyorlar ki birileri geldi ikisini öldürüp gittiler, tam detaylı bilmiyoruz. Anne oğul kalıyordu, babaları 4 ay önce kanserden vefat etmişti. Bizim bildiğimiz bu. Çocuğu salonda annesini de yatakta vurulmuş halde bulmuşlar" ifadelerini kullandı.