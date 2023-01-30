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2 yaşındaki Murat'ın ölümünde sıcak gelişme!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 2 yaşındaki çocuğun evde ölü bulunmasına ilişkin şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 şüphelinin de suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi

Giriş: 30.01.2023 - 11:03 | Güncelleme: ABONE OL
Denizli'de 2 yaşındaki Murat'ın ölümünde sıcak gelişme! -Güncel haberler
AA

Denizli'deki Asmalıevler Mahallesi'nde, 26 Ocak'ta ağlama sesi duyulması üzerine müstakil eve giren komşular, 2 yaşındaki M.A.K. ile biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki kardeşleri evde yalnız bulmuştu.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ BELİRLENMİŞTİ

AA'da yer alan habere göre olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan M.A.K'nin öldüğünü belirlemişti.

ANNE, ÇOCUKLARIYLA MİSAFİRLİĞE GİTMİŞ

Çocukların babasının cezaevinde olduğu, anne G.K'nin (27), V.Y. (32) ve A.E. (21) ile süredir aynı evde kaldığı tespit edilmişti.

ÖLÜM NEDENİ: BEYİN KANAMASI

M.A.K'nin cansız bedeninde, sigara yanıkları ve darp izi bulunmuş, ön otopside çocuğun beyin kanaması sonucu öldüğünün değerlendirildiği belirtilmişti.

İKİ KARDEŞİ KORUMA ALTINA ALINDI

İki kardeş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı. Çocukların annesi G.K. ile 2 arkadaşı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evde uyuşturucu kullandıkları öne sürülmüştü.

OLAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINDA

M.A.K'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan çocuğun annesi G.K'nin arkadaşı olduğu belirtilen Y.Y. de yakalandı. Böylece olaya ilişkin gözaltına alınan kişi sayısı 4'e yükseldi.

ÇOCUKLARI, ARKADAŞLARINA EMANET ETMİŞ

G.K'nin emniyette verdiği ifadede, çocuklarını arkadaşlarına emanet ettiğini, 2 yaşındaki oğlunun ölümünden üzüntü duyduğunu söylediği öğrenildi.

HİÇBİRİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Diğer şüphelilerin de suçlamaları kabul etmedikleri kaydedildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk sırasında şüpheliler basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

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