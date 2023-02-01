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17 yaşında ağabey katili oldu! "Annemi öldürecek sandım!"

Samsun'da lise öğrencisi 17 yaşındaki T.C.S., annesini darp ettiğini öne sürdüğü ağabeyi 32 yaşındaki Ali Kenan Sandıkçı'yı bıçaklayarak öldürdü. Emniyetteki ifadesinde, "Annemi öldürecek sandım" diyen T.C.S., tutuklandı

Giriş: 01.02.2023 - 15:16 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Samsun'da lise öğrencisi 17 yaşında ağabey katili oldu!
DHA

Samsun'da olay, dün Atakum İlçesi İstiklal Mahallesi´nde meydana geldi. Ali Kenan Sandıkçı (32) ile annesi Gülhatun Sandıkçı (56) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AĞABEYİNİ ENGELLEMEK İSTEDİ

Annesini darp eden Ali Kenan Sandık&ccedil;ı, 32 yaşındaydı.
Annesini darp eden Ali Kenan Sandıkçı, 32 yaşındaydı.

DHA'da yer alan habere göre evde bulunan lise öğrencisi T.C.S. (17), araya girerek annesini darp ettiğini öne sürdüğü ağabeyi Ali Kenan Sandıkçı'yı engellemek istedi.

BIÇAKLA AĞABEYİNİ YARALADI

Bu kez iki kardeş arasında kavga çıktı. Kavga sırasında T.C.S., mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini yaraladı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılıp, ameliyata alınan Ali Kenan Sandıkçı, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

"AĞABEYİM, ANNEMİ DÖVDÜ"

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan T.C.S.'nin ifadesinde, "Ağabeyim uyuşturucu bağımlısı ve çok fazla suç kaydı var. Annemi dövdü. Ben de araya girerek ayırmak istedim beni de itti.

"ANNEMİ ÖLDÜRECEK SANDIM"

"Annemi öldürecek sandım" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.C.S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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