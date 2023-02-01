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17 yaşında ağabey katili oldu! "Annemi öldürecek sandım!"
Samsun'da lise öğrencisi 17 yaşındaki T.C.S., annesini darp ettiğini öne sürdüğü ağabeyi 32 yaşındaki Ali Kenan Sandıkçı'yı bıçaklayarak öldürdü. Emniyetteki ifadesinde, "Annemi öldürecek sandım" diyen T.C.S., tutuklandı
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Son dakika haberleri: Samsun'da lise öğrencisi 17 yaşında ağabey katili oldu! "Annemi öldürecek sandım!"/son-dakika-haberleri-17-yasinda-agabey-katili-oldu-annemi-oldurecek-sandim--3561522
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