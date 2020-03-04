AA

İBB'den yapılan açıklamada ruam hastalığı nedeniyle faytonların İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmasından sonra, Adalar'daki ulaşım taleplerinin karşılanması amacıyla başlatılan çalışmalarda sona gelindiği belirtildi.

AA'nın haberine göre, İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, Adalar'da yaşayan vatandaşlarla ilçeyi turistik amaçlarla ziyaret edenlerin farklı yolculuk talepleri bulunduğunu belirterek, bu nedenle, kullanılacak elektrikli araçlarda farklı büyüklük ve kapasitelerin tercih edildiğini ifade etti.

Araç seçimi yapılırken, engellilerin kullanımına uygun olmasına özen gösterdiklerine dikkati çeken Demir, Adalar’da farklı yolculuk talepleri göz önüne alınarak, 2 tip araç seçimi yapıldığını bildirdi.

4 VE 13 YOLCU KAPASİTELİ

Adalar’da yaşayanların günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere İETT tarafından işletilmesi planlanan 4 ve 13 yolcu kapasiteli araçlar satın alındığını dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Ayrıca, adanın fiziksel koşulları ile yüksek eğimli yolları göz önüne alınarak, konutları ile iskeleler ya da alışveriş/rekreasyon mekanları arasında erişim güçlüğü yaşayan yaşlı, çocuklu, engelli vatandaşlarımıza hizmet amaçlı, talep bazlı çalışacak ve kapıdan kapıya özel hizmet verecek, küçük araçlar da sipariş edildi. Bu araçlar Adalar'da yaşayan ya da çalışan kişilerin yolculuk taleplerinin yanı sıra, ziyaretçiler, gruplar ya da aileler için gerek turlar, gerekse farklı rekreasyon bölgelerine erişim sağlamak üzere kullanılacak. Tümü elektrikli ve çevreci bu araçların yaz sezonundan önce hizmete girmesi planlandı."

Çin malı olan 4 kişilik araçlardan 20 adet, 13 kişilik araçlardan ise 40 adet satın alınırken ücret tarifesi UKOME kararı ile belirlenecek.

İBB Meclisi ocak ayında Adalar'da toplu taşımacılıkta kullanılan atların her biri 4 bin lira, tescilli 277 fayton plakasının ise 300 bin lira bedelle İBB tarafından satın alınması kararı almıştı.