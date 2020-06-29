İHA

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Bingöl İli sınırları içerisinde farklı noktalarda yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisinin alınması üzerine, 8 farklı noktada operasyon icra edilmiştir" denildi.

İHA'nın haberine göre yapılan bilgilendirmede, "Operasyonda 1.040.000 kök kenevir bitkisi ve 105 kg kubar esrar ele geçirilerek 2 şüpheli yakalanmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle ilimiz genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız olarak devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.