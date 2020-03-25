Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Bakan Selçuk, bu soruya şu yanıtı verdi: ‘Dünyada 1,5 milyara yakın öğrenci evde. Bizim bütün velilerimize, özel ya da resmi okullarımızda öğrencisi olan velilerimize önerimiz. Bu konu uzun soluklu bir konu. Telafisi yapılacak olan bir husus. Özel okullarla ilgili temsilci ve derneklerle görüştüğümüzde gündeme geldi. Şimdi yapılmayan eğitim hizmeti tamamlanacağı veya telafi edileceği için problem çıkacağını sanmıyorum. Bunun ötesindeki problemler sağlık problemleri. Eğitimsel olarak bizim için önemli olanın çocuklar olduğunu, çocuklar için çalışıyoruz, moral ve motivasyonumuz yüksek, umutluyuz. Velilerimize gün gün hafta hafta yapacağız. Özel okullar yapmadıkları her türlü eğitimi telafi edecekler. Telafi zamanları yaz tatiline geldi diyelim. O dönem okulun olması gerekiyorsa uygun zaman içerisinde bu telafiler yapılacak.

Milyonlarca velinin aklındaki soruları, yani ‘servis ve yemek paraları, özel okul ücretleri ne olacak? sorularını, önceki gün sektörün temsilcilerine sormuştum. Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, veliyi de özel okulları da mağdur ermeyecek bir çözüm bulunmasını istediklerini anlatmıştı:

‘VELİYE PARA İADESİ MÜMKÜN DEĞİL’

“Çok bilinmeyenli bir denklemle karşı karşıyayız. Daha önce tecrübe edilmiş bir konu olmadığı için emsal yok. Bir daha okula dönüş olmazsa? Kalan 3 ay için özel okulların velilere para iadesi yapması mümkün değil. Para cebimizde değil ki! Bu paralar kiraya, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maaşlarına ödendi. Vergiler de var. 1 milyon 400 bin özel okul öğrencisi var. 200 bin de çalışan. Bu kadar büyük bir sektörün korunması lazım. Önceliğimiz bu senenin eğitim telafisi olacak. Özel okullar mutlaka eğitim telafisini yapacak. Velilere para iadesi mümkün değil fakat okullar önümüzdeki sene için velilere kolaylık yapacaktır. Sabırlı olalım, sakin olalım. Henüz önümüzü göremiyoruz. Ama şunu söylüyorum velilerimize. Lütfen taksiti olan ödesin. Milli Eğitim Bakanı’yla toplantımız olacak ve karşılıklı bir formül mutlaka bulunacaktır.”

YENİ KAYIT DÖNEMİ NE ZAMAN?

Özel okulların yeni kayıt dönemi de nisan-mayıs aylarında oluyor malum. Peki yeni kayıt dönemiyle ilgili nasıl bir düzenleme yapılacak? Nurullah Dal, bu soruma da ‘Önümüzü göremiyoruz. Ancak Milli Eğitim Bakanı’yla görüşmemizin ardından bu sorular netleşecek’ diye yanıt vermişti.

SERVİS PARALARI GERİ VERİLİR Mİ?

Özel Okullar Derneği, okula bir daha geri dönüş olmaması durumunda velilere para iadesinin mümkün olmadığını fakat buna karşılık önümüzdeki yıl velilere birtakım kolaylıklar sağlanabileceği görüşünde. Peki servisçiler ne diyor? Öğrencilerin okula gitmediği dönemler için ya da bu sezon bir daha okula dönüş olmazsa peşin ödenen servis ücretleri ya da taksitler ne olacak? İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Hamza Öztürk şu görüşü paylaşmıştı: ‘Daha önce hiç yaşamadığımız bir deneyim. Dolayısıyla bir yasal düzenleme yok. Ama servisçiyi de veliyi de üzmeyecek bir formül bulmalıyız. Okula dönüş olmazsa veliden servis ücreti talep etmek de ne kadar adaletli olur? Bu kararları Milli Eğitim Bakanlığı verecektir. Biz hem kendi esnafımızı hem de veliyi mağdur etmek istemeyiz. Velilerin kaygılarını anlıyorum ama henüz çok erken. Biraz daha bekleyelim. Henüz önümüzü göremiyoruz.’

‘BİR MİKTAR PARA İADESİ OLABİLİR’

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu’nun ise özel okul ve servis ücretlerine ilişkin görüşü şöyle: “İnternet ya da televizyon üzerinden eğitim devam etse de aynı kalitede olmayacaktır mutlaka. Dolayısıyla devletin bir karar vermesi lazım. Benim şahsi görüşüm; eğer okullara dönüş olmazsa velilere bir miktar para iadesi olabilir. Servis ücretlerinde de araç yakıt harcamıyor. Yemeğe gelirsek yenmeyen yemeğin parası olur mu? Evet aşçı istihdamı, sabit giderler var ama bunlar yemek parasının yüzde kaçı? Velilerin mağdur olmaması adına kararlar alınmalı.”