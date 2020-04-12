Kentte yaşanan olayda, şahısların başında da sokakta görev alan özel harekat polisleri bekledi. Evde durmaktan sıkıldığını ve babasıyla kavga ettiği için sokağa çıktığını söyleyen kişinin cezayı da umursamadığını belirtmesi dikkat çekti.

İHA'nın haberine göre, bir süre sonra polis merkezi ekiplerinin gelmesiyle, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi maddesi gereğince şahıslara, 789'ar lira idari para cezası verildi. Şahıslar daha sonra da polis merkezi tarafından evlerine götürüldü.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Obalar Caddesi'nde de çevik kuvvet polisleri önlem alıp bütün araçları durdurdu. Ayrıca ekmek almaya gelen vatandaşların da ekmek alıp almadığı kontrol edildi. Sokağa çıkan bir çocuğun ise polisleri görünce koşarak evine kaçtığı görüldü.

ARAMA KARARI OLAN KİŞİ YASAĞI İHLAL EDİNCE YAKALANDI

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişinin iki ayrı suçtan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, polisler tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, İsmet Paşa Mahallesi Şeyadil Caddesi'nde dolaşan bir kişi durduruldu.

Hastaneden geldiğini öne süren S.S'nin (39) durumundan şüphelenen ekipler, yaptıkları Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda, Kahramanmaraş 8. Asliye Ceza Mahkemesince "Korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda ateş etmek" ve "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlarından arandığı tespit edildi.Gözaltına alınan S.S'ye sokağa çıkma yasağını ihlal etmesinden dolayı da idari işlem yapıldı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!