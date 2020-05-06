İHA

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle, pozitif vaka görülen Erbaa ilçesine bağlı Kuruçay ve Ziyagökalp mahallelerinin gece yarısından itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındığı duyuruldu.

İHA'da yer alan habere göre, 15 Mayıs tarihine kadar her iki mahalleye giriş ve çıkışlara izin verilmeyecek.

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