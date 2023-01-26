TEM'de ortalık karıştı! Çekiçle saldırdı!

DHA'da yer alan habere göre minivan araç sürücüsü ve TIR şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Minivan araçtan inen sürücü ile yanındaki kişi, TIR şoförüne çekiçle saldırdı. Bununla da yetinmeyen ikili TIR'ın farlarını parçaladı.