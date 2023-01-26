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TEM'de ortalık karıştı! Çekiçle saldırdı!

İstanbul Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda, minivan sürücüsüyle TIR şoförü arasında yol verme kavgası çıktı. Minivan sürücüsü ile yanındaki kişinin, TIR şoförüne çekiçle saldırdıkları kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

Giriş: 26.01.2023 - 11:19 | Güncelleme: ABONE OL
TEM Otoyolu'nda kavga çıktı, TIR şoförüne çekiçle saldırıldı - Haberler
DHA

İstanbul'da olay, dün, saat 15.00 sıralarında, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde meydana geldi.

YOL VERME TARTIŞMASI ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre minivan araç sürücüsü ve TIR şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÇEKİÇLE TIR'IN FARLARINI KIRDILAR

Minivan araçtan inen sürücü ile yanındaki kişi, TIR şoförüne çekiçle saldırdı. Bununla da yetinmeyen ikili TIR'ın farlarını parçaladı.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Otobanın ortasında yaşanan kavga cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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