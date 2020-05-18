AA

Sefaalan Mahallesi'nde yaşayan Erkan Pınar'dan (19) dün saat 15.30'dan itibaren haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

AA'nın haberine göre, jandarmanın yaptığı araştırmada Pınar, gece saatlerinde bölgedeki bir gölette hareketsiz bulundu. Pınar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gencin cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.