İHA

Kentte merkeze bağlı Issızca Köyü'nde meydana gelen olayda, Mehmet A. (64) eşi Fatma A. (50) ile evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., silahla eşini vurdu.

İHA'nın haberine göre, Mehmet A., daha sonra köy muhtarını arayıp eşini vurduğu söyledi. Muhtarın bilgi vermesi olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde av tüfeğiyle vurulan Fatma A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı koca ise suç aleti tüfekle eve gelen jandarmaya teslim oldu. Gözaltına alınan Mehmet A., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.