Burdur'da kimlik sorduğu sırada kaçan şüphelinin savurduğu tekmeden kurtulmak isterken düşüp başını duvara çarpan ve 16 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Selcan Akbaş memleketi Bursa'da son yolculuğa uğurlandı.
İHA'nın haberine göre, 15 Haziran'da Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekibinde görevli polisler, iki şüpheliye kimlik sormak istedi. Polisin geldiğini gören şahıslar kaçmaya başladı. Motorundan inen polis memuru Selcan Akbaş kaçan şahsı yakalamak için arkasından koşmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında şüpheli, polis memuru Selcan Akbaş'ı tekmelemeye çalıştı. Tekmeden kurtulmaya çalışan Akbaş dengesini kaybederek yere düşüp başını kaldırıma çarparak ağır yaralandı.
23 Haziran'dan bu yana Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi gören genç polis memuru sabaha karşı şehit düştü. Şehit polis memuru Selcan Akbaş'ın cenazesi, Ankara'dan memleketi Bursa'ya getirildi.
ŞEHİT EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Şehidin Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi 12. Güzel Sokak'ta babaevine Türk bayrakları asıldı. Ev, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Bekar olan Akbaş'ın Ankara'da olan annesi Zeliha ve babası Mustafa Akbaş'ın da cenazeyle birlikte geldiği bildirildi. Şehit polis Akbaş, ikindi namazına müteakip Mihraplı'da kılınan cenaze namazının ardından dualar arasında Hamitler Şehitliği'nde toprağa verildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Selcan Akbaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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